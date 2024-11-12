Джонс раскритиковал решение UFC сделать Аспиналла временным чемпионом

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс раскритиковал решение организации выставить временный титул в поединке британца Тома Аспиналла и россиянина Сергея Павловича в ноябре 2023 года.

«Временного титула не должно было быть. Единственная причина боя за временный титул заключается в том, что я получил травму, а UFC нужно было сохранить важность турнира в «Мэдисон Сквер Гарден». Сергей и Аспиналл не должны были драться за временный титул. Как по мне, временный титул появился преждевременно. Теперь у нас куча сбитых с толку людей», — сказал Джонс в интервью SportsNet.

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