Амир Хан: отвешу Джейку Полу пощёчину, если он побьёт Тайсона

Бывший объединённый чемпион в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан высказался о предстоящем поединке между видеоблогером Джейком Полом и Майком Тайсоном.

«Майк мой друг, мы созваниваемся, но это 58-летний мужчина, который подерётся с молодым бойцом на пике, и я чувствую сожаление.

В конце концов, Майк сам решает, нужно ли ему выходить в ринг и драться. Если его побьют… Хочется защитить своего друга, вскочить и сказать: «Я задам ему трёпку». Я определённо отвесил бы Полу небольшую пощёчину и разобрался бы с ним», — цитирует Хана издание Daily Express.

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