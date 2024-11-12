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«Переведите на пещерный диалект». Колби Ковингтон ответил на критику Рахмонова

«Переведите на пещерный диалект». Колби Ковингтон ответил на критику Рахмонова
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Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон ответил на критику непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова, ранее обвинившего его в нежелании драться.

«Сделайте перевод на любой пещерный диалект. И пропустите его через эту гигантскую голову, прикреплённую к пластилиновому телу. Как только я покину прекрасное пятизвёздочное поле для гольфа на западе Палм-Бич, Флорида, то позвоню Хантеру [Кэмпбеллу] и Дане [Уайту]. И тогда мы посмотрим, кто красуется ради внимания, придурок», — сказал Ковингтон в социальных сетях.

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