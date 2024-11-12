«Он отделится от сознания». Чендлер сказал, как закончится реванш с Оливейрой

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о предстоящем реванше с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, который состоится 17 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США).

«Я представлял это себе пару раз. Не знаю наверняка, что это будет, правый прямой или левый хук… Но Чарльз Оливейра отделится от сознания, не сомневаюсь», — сказал Чендлер в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, первый поединок Чендлера и Оливейры состоялся в мае 2021 года на турнире UFС 262 и завершился победой бразильца техническим нокаутом во втором раунде.

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