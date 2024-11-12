Камил Гаджиев объяснил, почему Шара Буллет не будет драться в США

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что непобеждённый российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов не сможет выступать в Соединённых Штатах.

«С такой проблемой с глазами странно будет, если его допустят лютые американские атлетические комиссии. Но есть Ближний Восток, есть Китай, есть Европа и, возможно, появится кто-то из стран СНГ. В любой из этих стран Шара Буллет будет очень востребован», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Магомедов дебютировал в UFC в 2023 году. В своём последнем бою на UFC 308 россиянин нокаутировал армянина Армена Петросяна. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.