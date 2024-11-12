Рой Джонс: когда Майк Тайсон ударил меня, я подумал, что получил пинок от мула

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«Я никогда не сталкивался с такими тяжёлыми ударами. Тайсон самый тяжелобьющий боец, с которым я встречался. Когда он ударил меня в грудь, я подумал, что меня пнул мул. Сказали, что бой пройдёт в 14-унцовых перчатках и шлеме, но ничего из этого не нужно для защиты Майка Тайсона, поверьте мне», — приводит слова Джонса издание BoxingScene.

Напомним, поединок Тайсона и Пола состоится 16 ноября в Арлингтоне (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.