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Биспинг: если Джонс не подерётся с Аспиналлом, его следует лишить титула

Биспинг: если Джонс не подерётся с Аспиналлом, его следует лишить титула
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что действующий обладатель титула в тяжёлом весе (до 120 кг) Джон Джонс обязан встретиться с Томом Аспиналлом в случае победы над Стипе Миочичем и удержания пояса.

«Реальность такова, что теперь Джон Джонс является чемпионом в тяжёлом весе. И если он победит Стипе Миочича, то ему придётся встретиться с Томом Аспиналлом. Так устроен мир. Если он этого не сделает, тогда это будет, как говорит Хабиб Нурмагомедов, «глупость номер один». Если он откажется драться с Томом Аспиналлом, то нам всерьёз следует задуматься о том, чтобы лишить этого человека титула», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

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