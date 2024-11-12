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Кравцов: Джейк Пол — достаточно серьёзный боксёр, он заслуживает уважения

Кравцов: Джейк Пол — достаточно серьёзный боксёр, он заслуживает уважения
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«Спортивной составляющей практически никакой нет. А с точки зрения проведения боя я нормально к этому отношусь. Во-первых, Майк Тайсон — легендарная личность, и его выход на ринг привлечёт много разных медийных историй, что послужит популяризации бокса. В то же время и Джейк Пол очень медийная личность, которая привлечёт свою аудиторию. Плюс ко всему Пол доказал, что достаточно серьёзный боксёр. Он боксирует не только, скажем так, с поп-боксёрами, но и выходил против хороших действующих боксёров. И я считаю, Джейк Пол заслуживает уважения», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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