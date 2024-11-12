Кравцов сделал прогноз на бой Майк Тайсон — Джейк Пол

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов дал прогноз на предстоящий поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«По прогнозу сложно что-то сказать. Всё равно думаю, что этот бой будет иметь более дружеский характер, поэтому сложно. Майку уже 50 с хвостом, а Пол в хорошей спортивной форме. На сколько хватит Майка, как его смогли подвести к бою? Если Майк ударит, то ударит. А если по очкам, то всё-таки Джейк Пол», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок Тайсона и Пола состоится 16 ноября в Арлингтоне (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.