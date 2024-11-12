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Рой Джонс: если Тайсон попадёт, для Пола это будет «спокойной ночи»

Рой Джонс: если Тайсон попадёт, для Пола это будет «спокойной ночи»
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«Джейк может ударить. Он попытается вытащить Майка, но у него нет опыта Тайсона. Даже мне было тяжело попасть по Майку. Сможет ли это Джейк? Не знаю… Если Майк ударит его, это будет «спокойной ночи».

Я не считаю, что Джейк попал в неприятности. Он стал намного лучше. Он посвящает боксу много времени. Всё будет зависеть от того, как он будет драться. Если он угодит в драку, то у него будут проблемы», — приводит слова Джонса издание BoxingScene.

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