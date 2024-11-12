Победивший Малыхина боец Кейн заявил о желании подраться с Нганну

Чемпион ONE в тяжёлом весе сенегалец Умар Кейн (7-1) заявил о желании сразиться с бывшим чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Вы были рады бою Анатолия и Фрэнсиса Нганну, и я побил первого парня. Давайте устроим самый грандиозный бой в африканской истории! Я знаю, PFL скажет «да», и это будет величайшей честью в моей бойцовской карьере», — написал Кейн в социальных сетях.

Напомним, на минувшем турнире ONE 169 в Бангкоке (Таиланд) Кейн победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов россиянина Анатолия Малыхина, нанеся ему первое поражение в карьере и отобрав чемпионский титул.