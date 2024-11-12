Усман Нурмагомедов провёл битву взглядов с бойцом PFL Полом Хьюзом

Чемпион Bellator в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов провёл битву взглядов с бойцом PFL ирландцем Полом Хьюзом.

Предполагается, что именно ирландский боец станет следующим соперником Усмана. Однако официально эта информация пока не подтверждена. Нельзя не отметить, что ранее сам Конор Макгрегор обещал секундировать Хьюза в бою с Нурмагомедовым.

Фото: Скриншот из видео, которое опубликовано в аккаунте Nurmagomedov_mma_school

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире Bellator Champions Series 4, Нурмагомедов разделил октагон с соотечественником Александром Шаблием. Бой завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Профессиональную карьеру Нурмагомедов начал в 2017 году. В своём рекорде он имеет 18 побед, а один поединок был признан несостоявшимся.