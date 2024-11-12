«В октагоне слова тебе не помогут». Рахмонов ответил на оскорбительное послание Ковингтона

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), казах Шавкат Рахмонов ответил на оскорбительное послание бывшего временного чемпиона UFC в категории до 77 кг американца Колби Ковингтона. Ранее Хаос дал комментарий насчёт возможного боя с Номадом, попросив сделать перевод его слов на «любой пещерный диалект».

«Вперёд, я готов! Твои слова не помогут тебе в октагоне!» — написал Рахмонов на своей странице в социальных сетях.

На турнире UFC 310 Шавкат должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Однако американо-палестинский боец был вынужден сняться ввиду проблем со здоровьем. Вскоре многие бойцы UFC изъявили желание подраться с Рахмоновым за временный титул на том же турнире.