Майк Тайсон: я перешёл в ислам задолго до суда и по-прежнему остаюсь мусульманином

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе легендарный Майк Тайсон рассказал, что стал мусульманином перед судебным процессом, который начался в ноябре 1991 года. Тогда американского атлета обвинили в изнасиловании, и Тайсон был приговорён к шести годам трюмного заключения.

«Я перешёл в ислам задолго до суда. Он стал для меня истинной верой. По-прежнему остаюсь практикующим мусульманином и всегда им буду. Мне нужна моя вера для самой жизни, для моего существования. Без веры у вас ничего нет. Я молюсь абсолютно обо всём — за свою семью, даже перед тем как перейти улицу», — приводит слова Тайсона портал Daily Mail.