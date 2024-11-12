Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон: я перешёл в ислам задолго до суда и по-прежнему остаюсь мусульманином

Майк Тайсон: я перешёл в ислам задолго до суда и по-прежнему остаюсь мусульманином
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе легендарный Майк Тайсон рассказал, что стал мусульманином перед судебным процессом, который начался в ноябре 1991 года. Тогда американского атлета обвинили в изнасиловании, и Тайсон был приговорён к шести годам трюмного заключения.

«Я перешёл в ислам задолго до суда. Он стал для меня истинной верой. По-прежнему остаюсь практикующим мусульманином и всегда им буду. Мне нужна моя вера для самой жизни, для моего существования. Без веры у вас ничего нет. Я молюсь абсолютно обо всём — за свою семью, даже перед тем как перейти улицу», — приводит слова Тайсона портал Daily Mail.

Материалы по теме
Молодой Тайсон использовал уникальную технику. Разбор великого стиля пик-а-бу
Молодой Тайсон использовал уникальную технику. Разбор великого стиля пик-а-бу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android