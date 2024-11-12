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Тайсон ответил, согласится ли на бой против победителя Фьюри — Усик после поединка с Полом

Тайсон ответил, согласится ли на бой против победителя Фьюри — Усик после поединка с Полом
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе легендарный Майк Тайсон ответил, рассмотрит ли предложение о проведении боя с победителем поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком после противостояния с блогером Джейком Полом.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Меня это интригует. Ничто не будет исключено после того, как я нокаутирую Джейка Пола. Если всё пройдёт так, как ожидаю, то полноценное возвращение на ринг не исключено», — приводит слова Тайсона портал Daily Mail.

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь — нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 — нокаутом) и шесть поражений.

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