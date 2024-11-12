«Величайший». Анкалаев опубликовал фотожабу с Джоном Джонсом, намекнув на его трусость

Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Магомед Анкалаев опубликовал фотожабу с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом, намекнув на его трусость.

Россиянин отфотошопил шорты Джонса и нанёс на них повторяющееся изображение утки. Отметим, что в английском языке слово duck переводится не только как «утка», но и как «уклоняться». То есть Магомед намекнул, что американский боец намеренно избегает боя с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

«Величайший», — подписал фотографию Анкалаев, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Магомеда Анкалаева в социальных сетях

Напомним, следующий поединок Джонс проведёт против бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича. Бой состоится 17 ноября на турнире UFC 309, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Их поединок станет главным событием вечера. Для Джонса это будет первая защита титула в тяжёлом весе.