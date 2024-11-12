«Никогда не видела подобного». Фельдшер — о травмах женщины, которая обвиняет Макгрегора

Сегодня, 12 ноября, во время судебного заседания в Высоком суде Дублина (Ирландия) врач скорой помощи Эйтне Скалли рассказала о травмах Никиты Ни-Лаймхин, которая обвиняет бывшего чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе Конора Макгрегора в сексуальном насилии.

Говоря о тяжести травм Ни-Лаймхин, фельдшер сказала, что «никогда не видела ничего подобного». На следующий день после предполагаемого инцидента девушка была «очень расстроена и подавлена» и лежала, «свернувшись калачиком». Также Скалли заявила, что пострадавшая более всего была обеспокоена тем, что тампон после случившегося был «слишком глубоко», в результате чего она испытывала боль.

Во время осмотра она обнаружила у Ни-Лаймхин синяки в нижней части шеи, на груди, ногах, а также вокруг ягодиц и бёдер. Помимо этого, у Никиты был небольшой порез на подбородке.

Суду также сообщили, что Никита страдает от ночных кошмаров, сильной тревоги и навязчивых мыслей.