Джон Джонс: Аспиналл ничем не отличается от Доминика Рейеса. Очередной восходящий боец

Действующий обладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс поделился мнением о временном чемпионе UFC в тяжёлом весе англичанине Томе Аспиналле.

«Для меня Аспиналл ничем не отличается от Овинса Сен-Прё, Доминика Рейеса или Энтони Смита. Он просто очередной восходящий боец, который сейчас интересен публике. Не собираюсь рисковать своим наследием ради интереса. Хочу, чтобы в моём резюме были только легенды», — приводит слова Джонса портал ESPN.

Напомним, следующий поединок Джонс проведёт против бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича. Бой состоится 17 ноября на турнире UFC 309, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Их поединок станет главным событием вечера. Для Джонса это будет первая защита титула в тяжёлом весе.