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Бо Никал признался, что был впечатлён победой Чимаева в бою с Уиттакером

Бо Никал признался, что был впечатлён победой Чимаева в бою с Уиттакером
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Непобеждённый американский боец UFC Бо Никал поделился мнением о победе известного и не имеющего поражений бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева в бою с бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером.

«Это было очень впечатляюще. Многие ожидали, что это будет тяжёлый бой для Хамзата. Вы можете спросить всех, с кем я говорил об этом поединке. Каждый скажет, что я говорил, что бой закончится таким образом», — сказал Никал в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, поединок между Чимаевым и Уиттакером состоялся 26 октября на турнире UFC 308. Бой завершился победой чеченца заломом шеи в первом раунде.

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