Бо Никал признался, что был впечатлён победой Чимаева в бою с Уиттакером

Непобеждённый американский боец UFC Бо Никал поделился мнением о победе известного и не имеющего поражений бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева в бою с бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером.

«Это было очень впечатляюще. Многие ожидали, что это будет тяжёлый бой для Хамзата. Вы можете спросить всех, с кем я говорил об этом поединке. Каждый скажет, что я говорил, что бой закончится таким образом», — сказал Никал в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, поединок между Чимаевым и Уиттакером состоялся 26 октября на турнире UFC 308. Бой завершился победой чеченца заломом шеи в первом раунде.