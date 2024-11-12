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Турнир Hype FC с участием Пираева и Аббасова отменили за несколько минут до начала

Турнир Hype FC с участием Пираева и Аббасова отменили за несколько минут до начала
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Сегодня, 12 ноября, в Москве должен был пройти турнир Hype FC, который возглавлял бой между Марифом Пираевым и Нариманом Аббасовым.

В самом начале соревнований основатель лиги Hype FC Мухаммед Носаев, который более известен как Альфредо Аудиторе, вышел в октагон, где начал анонсировать предстоящие поединки. В самом конце речи к октагону подошёл неизвестный мужчина, который руками показал жест, обозначающий остановку действия.

Организаторы сначала объявили технический перерыв, а вскоре заявили об отмене турнира. После этого зрители стали покидать арену. Основатель лиги Носаев оставил арену в окружении людей в чёрных масках.

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