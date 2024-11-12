Стали известны подробности отмены турнира Hype FC с участием Пираева и Аббасова

Стадионный турнир Hype FC, в главном бою которого должны были встретиться Мариф Пираев и Нариман Аббасов, был прерван сотрудниками силовых ведомств из-за того, что его проведение не было согласовано, сообщает Mash. Инцидент произошёл в Москве.

По информации источника, силовики увезли основателя лиги Мухаммеда Носаева, более известного как Альфредо Аудиторе, на медицинское освидетельствование из-за сообщений о его неадекватном поведении.

Напомним, в самом начале соревнований Носаев вышел в октагон, где стал анонсировать предстоящие поединки. В конце речи к октагону подошёл неизвестный мужчина, который руками показал жест, обозначающий остановку действия.

Организаторы сначала объявили технический перерыв, а вскоре заявили об отмене турнира. После этого зрители стали покидать арену. Основатель лиги Носаев оставил арену в окружении людей в чёрных масках.