Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны подробности отмены турнира Hype FC с участием Пираева и Аббасова

Стали известны подробности отмены турнира Hype FC с участием Пираева и Аббасова
Аудио-версия:
Комментарии

Стадионный турнир Hype FC, в главном бою которого должны были встретиться Мариф Пираев и Нариман Аббасов, был прерван сотрудниками силовых ведомств из-за того, что его проведение не было согласовано, сообщает Mash. Инцидент произошёл в Москве.

По информации источника, силовики увезли основателя лиги Мухаммеда Носаева, более известного как Альфредо Аудиторе, на медицинское освидетельствование из-за сообщений о его неадекватном поведении.

Напомним, в самом начале соревнований Носаев вышел в октагон, где стал анонсировать предстоящие поединки. В конце речи к октагону подошёл неизвестный мужчина, который руками показал жест, обозначающий остановку действия.

Организаторы сначала объявили технический перерыв, а вскоре заявили об отмене турнира. После этого зрители стали покидать арену. Основатель лиги Носаев оставил арену в окружении людей в чёрных масках.

Материалы по теме
Поп-MMA закапывают сами себя. Организаторы открыто покупают драки за деньги
Поп-MMA закапывают сами себя. Организаторы открыто покупают драки за деньги
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android