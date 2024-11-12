«Он хочет провести «ночь красных трусиков». Джон Джонс — о желании Аспиналла драться с ним

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс поделился мнением, почему временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл хочет подраться с ним.

«Все хотят драться со мной. Как говорит Конор [Макгрегор], ночь красных трусиков. У Тома с головой всё в порядке. Он просто хочет драться с лучшими в мире», — приводит слова Джонса ESPN.

Напомним, следующий поединок Джонс проведёт против бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича. Бой состоится 17 ноября на турнире UFC 309, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Их поединок станет главным событием вечера. Для Джонса это будет первая защита титула в тяжёлом весе.