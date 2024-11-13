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Анкалаев: Джонс и Перейра — они просто какая-то шутка. Бойцовский чемпионат избегателей

Анкалаев: Джонс и Перейра — они просто какая-то шутка. Бойцовский чемпионат избегателей
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Топовый боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев жёстко высказался в адрес чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса и чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры.

«Бойцовский чемпионат избегателей. Джон Джонс и Алекс Перейра: эти парни — просто какая-то шутка», — написал на своей странице в социальных сетях Анкалаев.

Напомним, следующий поединок Джонс проведёт против бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича. Бой состоится 17 ноября на турнире UFC 309, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Их поединок станет главным событием вечера. Для Джонса это будет первая защита титула в тяжёлом весе.

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