Бо Никал: я единственный, кто сможет сравниться с Хамзатом Чимаевым в борьбе

Не имеющий поражений боец UFC американец Бо Никал считает, что в скором времени он подерётся с топовым и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Этот парень исключительный. Я, вероятно, единственный, кто действительно может сравниться с Хамзатом Чимаевым в борьбе. И думаю, что в конечном итоге это будет бой, который мы увидим. Мне нужно много работать», — приводит слова Никала портал Sherdog.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308, Чимаев разделил октагон с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером. Бой завершился победой чеченца заломом шеи в первом раунде.