Стерлинг: мне плевать, что сделал Хабиб. Умару не надо пользоваться заслугами своей семьи

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг высказался о потенциальном поединке между действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили и топовым и непобеждённым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым.

«Мне плевать, что сделал твой двоюродный брат [Хабиб Нурмагомедов]. Его заслуги не имеют никакого отношения к тому, что ты сделал для спорта. Умару необходимо набираться опыта в этом спорте, а не полагаться на заслуги своей семьи», — сказал Стерлинг в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, в последнем поединке Умар Нурмагомедов победил единогласным решением судей американца Кори Сэндхагена.