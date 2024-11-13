Инсайдер: на UFC 309 бойцы будут драться в перчатках старого образца

Участники турнира UFC 309 будут выступать в перчатках старого образца, сообщает обозреватель Ариэль Хельвани. Причины не называются.

Напомним, турнир UFC 309 состоится 17 ноября в Нью-Йорке (США). В главном бою чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс проведёт первую защиту титула против экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.

В соглавном событии экс-чемпион в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра проведёт реванш с американцем Майклом Чендлером.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 309.

Джон Джонс тренируется в преддверии боя со Стипе Миочичем