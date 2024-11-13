«Мы особенные». Джон Джонс объяснил, что отличает его и Миочича от других бойцов

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался о предстоящем поединке с соотечественником Стипе Миочичем.

«Он величайший тяжеловес в истории UFC. Мы оба уже немолоды, мир давно хочет увидеть наше противостояние. Фанаты MMA понимают, насколько мы особенные.

Мы всегда в форме, мы оба способны пройти всю дистанцию, у обоих сильные команды, оба умны в бою. Он нокаутёр, тогда как я более техничный и универсальный. Стипе знает, как побеждать. Если вы видели его бои с Фрэнсисом Нганну и Даниэлем Кормье, то знаете, что он крайне конкурентоспособен», — сказал Джонс в интервью ESPN.