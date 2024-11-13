58-летний Майк Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон провёл открытую тренировку перед поединком с видеоблогером и соотечественником Джейком Полом, который состоится 16 ноября в Арлингтоне (США).

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь – нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений.

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Джейк Пол на финальной стадии подготовки к бою с Майком Тайсоном