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Джонс ответил, станет ли лучшим тяжеловесом в истории UFC, если побьёт Миочича

Джонс ответил, станет ли лучшим тяжеловесом в истории UFC, если побьёт Миочича
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался о предстоящем поединке с соотечественником Стипе Миочичем.

«Стану ли я лучшим тяжеловесом в истории UFC в случае победы? Нет, к сожалению, нет, это так не работает (улыбается). У меня была прекрасная карьера, у меня был расцвет, люди считают меня одним из лучших бойцов в истории.

Что же касается тяжёлого веса, то нужно отдать предпочтение парням, которые выступали в дивизионе. Стипе, без вопросов, номер один в истории UFC. У вас также есть такие парни, как Рэнди Кутюр, Даниэль Кормье проделал великолепную работу… Эти парни должны быть в обсуждении», — сказал Джонс в интервью ESPN.

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