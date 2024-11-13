Джонс ответил, станет ли лучшим тяжеловесом в истории UFC, если побьёт Миочича

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался о предстоящем поединке с соотечественником Стипе Миочичем.

«Стану ли я лучшим тяжеловесом в истории UFC в случае победы? Нет, к сожалению, нет, это так не работает (улыбается). У меня была прекрасная карьера, у меня был расцвет, люди считают меня одним из лучших бойцов в истории.

Что же касается тяжёлого веса, то нужно отдать предпочтение парням, которые выступали в дивизионе. Стипе, без вопросов, номер один в истории UFC. У вас также есть такие парни, как Рэнди Кутюр, Даниэль Кормье проделал великолепную работу… Эти парни должны быть в обсуждении», — сказал Джонс в интервью ESPN.