«Не думал об этом, пока его не увидел». Бывший соперник Пола поведал о козырях американца

Американский профессиональный боксёр Райан Борланд, выступающий в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и встречавшийся в ринге со звёздным видеоблогером Джейком Полом, рассказал о его сильных сторонах.

«Я не задумывался о его размерах до тех пор, пока его не увидел. Это большой чувак. Хотя Майк Тайсон – супертяжеловес и разница может оказаться не такой. И ещё он неожиданно оказался хорош на ногах. Даже бы сказал, чертовски хорош. Очень быстрый», — приводит слова издание BoxingScene.

16 ноября в Арлингтоне (США) Пол сразится с бывшим абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе Майком Тайсоном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.