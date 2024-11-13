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Джейк Пол провёл открытую тренировку с причёской в виде петуха

Джейк Пол провёл открытую тренировку с причёской в виде петуха
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Американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол провёл открытую тренировку перед боем с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном.

Пол не стал отходить от традиции и удивил зрителей эпатажным видом, на этот раз выйдя в ринг с причёской в виде петуха.

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь – нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Тайсон – Пол.

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