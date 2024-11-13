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Майк Тайсон — Джейк Пол: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Майк Тайсон — Джейк Пол: когда бой, дата и время боя, где смотреть
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В ночь с 15 на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого американский видеоблогер Джейк Пол сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном.

Поединок, рассчитанный на восемь раундов по две минуты, пройдёт в 14-унциевых перчатках.

На счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь – нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Начало боксёрского вечера — в 00:00 мск. Ориентировочное начало боя Тайсон — Пол — 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом

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