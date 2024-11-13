Майк Тайсон — Джейк Пол: когда бой, дата и время боя, где смотреть
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В ночь с 15 на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого американский видеоблогер Джейк Пол сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном.
Поединок, рассчитанный на восемь раундов по две минуты, пройдёт в 14-унциевых перчатках.
На счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь – нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений.
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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон
Начало боксёрского вечера — в 00:00 мск. Ориентировочное начало боя Тайсон — Пол — 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом
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