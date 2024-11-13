«Он не бил чемпионов, но считает себя чемпионом». Джон Джонс высказался об Аспиналле

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался об обладателе временного титула британце Томе Аспиналле.

«Я знаю о Томе, и у него может быть невероятное будущее в UFC, но когда вы дерётесь так долго, то знаете, что люди, которые находятся здесь сегодня, исчезают уже завтра. Возможно, это и произойдёт, если он достигнет чего-то в UFC.

Сейчас единственный чемпион, которого он побил, это Андрей Орловский, прошедший свой пик. Он выиграл временный титул в бою с Сергеем [Павловичем], но Сергея избили в последнем бою. Он не бил чемпионов, но при этом считает себя чемпионом. Это не так», — сказал Джонс в интервью ESPN US.