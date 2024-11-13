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Иман Хелиф заявила, что не видела документов IBA о провале гендерного теста

Иман Хелиф заявила, что не видела документов IBA о провале гендерного теста
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Олимпийская чемпионка по боксу алжирка Иман Хелиф рассказала о своей дисквалификации на чемпионате мира – 2023, проведённом Международной боксёрской ассоциацией (IBA).

«Я никогда не видела этих документов, даже после исключения. В тот день мне принесли лист бумаги, в котором говорилось, что я не буду участвовать в соревнованиях, и попросили его подписать.

Ситуация показалась мне немыслимой, я действительно не могла поверить, что прошла в финал, но не смогу выступить. Я мечтала о золотой медали, а потом эта мечта рассыпалась, я была шокирована. Позже прислали результаты тестов, но они не были детальными. Мы с Федерацией бокса Алжира подали апелляцию. А потом поняли, что доверия к IBA больше нет», — сказала Хелиф в интервью Rai.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчёт о гендерном тесте Хелиф, пройдённый в 2023 году. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки выявлено наличие тестикул и микропениса.

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