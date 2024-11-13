Чемпион IBA Шумков дал прогноз на бой Майк Тайсон — Джейк Пол

Чемпион мира по версии Международной боксёрской ассоциации (IBA) россиянин Всеволод Шумков высказался о предстоящем поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«К подобным медийным боям я отношусь нейтрально. Считаю, что это просто шоу и ничего более. Спортивной составляющей тут очень мало.

Конечно, я бы хотел увидеть нокаут в исполнении Майка Тайсона, но думаю, что возраст возьмет своё и Майк устанет. Если Тайсон не нокаутирует Пола в первых двух раундах, то, к сожалению, он проиграет бой», — сказал Шумков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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