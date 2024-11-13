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Шарабутдин Атаев сразится за второй титул IBA с двукратным олимпийским чемпионом 6 декабря

Шарабутдин Атаев сразится за второй титул IBA с двукратным олимпийским чемпионом 6 декабря
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Чемпион Международной боксёрской ассоциации (IBA) в весовой категории до 80 кг россиянин Шарабутдин Атаев (7-0, 5 KO) выступит на турнире 6 декабря в Дубае (ОАЭ).

Атаев сразится за титул IBA в весовой категории до 86 кг с действующим обладателем кубинцем Арленом Лопесом (3-0, 2 KO).

Шарабутдину Атаеву 25 лет. Россиянин является победителем любительского чемпионата мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан) и победителем чемпионата Европы – 2024 в Белграде (Сербия).

Арлену Лопесу 31 год. Кубинец является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. На минувшей Олимпиаде в Париже (Франция) Лопес завоевал бронзу. Также на его счету золото чемпионата мира – 2015 в Дохе (Катар).

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