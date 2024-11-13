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Пётр Ян показал актуальную форму за 10 дней до боя с Фигейреду

Пётр Ян показал актуальную форму за 10 дней до боя с Фигейреду
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян продемонстрировал актуальную форму за 10 дней до поединка с бывшим обладателем титула в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Напомним, поединок Яна и Фигейреду возглавит турнир UFC Fight Night 248, который состоится 23 ноября в Макао (Китай).

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299 в марте, Ян победил единогласным решением китайца Сонга Ядонга, прервав серию из трёх поражений. Фигейреду на UFC on ABC 7 в августе одолел по очкам эквадорца Марлона Веру.

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