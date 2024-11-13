Джон Джонс назвал бойца UFC, заслуживающего поединка с ним

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс назвал действующего бойца организации, который, по его мнению, заслуживает поединок с ним.

«Если я подерусь снова, то человек, который больше всего этого заслуживает, это Алекс Перейра. Алекс побил многих чемпионов, он нокаутирует всех направо и налево… И, встретившись со мной, он получит шанс стать чемпионом в трёх дивизионах», — сказал Джонс в интервью ESPN US.

Напомним, на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) Джонс проведёт первую защиту титула против экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.

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