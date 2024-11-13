Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс назвал бойца UFC, заслуживающего поединка с ним

Джон Джонс назвал бойца UFC, заслуживающего поединка с ним
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс назвал действующего бойца организации, который, по его мнению, заслуживает поединок с ним.

«Если я подерусь снова, то человек, который больше всего этого заслуживает, это Алекс Перейра. Алекс побил многих чемпионов, он нокаутирует всех направо и налево… И, встретившись со мной, он получит шанс стать чемпионом в трёх дивизионах», — сказал Джонс в интервью ESPN US.

Напомним, на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) Джонс проведёт первую защиту титула против экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.

Материалы по теме
Джон Джонс ответил Анкалаеву, заявившему, что американец боится Аспиналла
Материалы по теме
UFC 309: Миочич устроит невероятную сенсацию в Нью-Йорке? LIVE
Live
UFC 309: Миочич устроит невероятную сенсацию в Нью-Йорке? LIVE

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android