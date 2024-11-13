Наим Давудов рассказал, как выбрал прозвище Самурай

Российский кулачный боец Наим Давудов рассказал о том, как появилось его прозвище Самурай.

«У меня раньше было прозвище Гладиатор. Очень любил плотные поединки, драку. А сейчас у меня совсем другой стиль. Я подумал: а что мне подходит теперь? И понял, что подходит Самурай. Это одиночка, путь воина. Самураи придерживаются моральных устоев, кодекса чести. А ещё у самураев есть главнокомандующие. У нас это Даня Регбист. А я выполняю работу, которую мне дают», — сказал Наим Давудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 16 ноября на турнире TOP DOG 32 Давудов сразится с соотечественником Магомедом Магомедовым.