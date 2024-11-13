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Чемпион Top Dog назвал кулачку самым безопасным видом единоборств

Чемпион Top Dog назвал кулачку самым безопасным видом единоборств
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Чемпион промоушена Top Dog российский боец Наим Давудов высказался об опасности поединков на голых кулаках.

«Я выступал по MMA, кикбоксингу, боксу. И самый безопасный – кулачный поединок. Конечно, там рвётся кожа, ломаются кости. Но в MMA локти, оголённые ноги без щитков. Кулачка – не самая жёсткая. Кикбоксинг намного жёстче. А в боксе самое большое количество смертей, умирают каждый год. А всё потому, что идёт накопительный эффект. А в кулачке намного больше возможностей быстро закончить поединок, выйти без особенных повреждений. Кулачка по сравнению с остальными видами максимально безвредна», — сказал Наим Давудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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