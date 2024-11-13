Чемпион Top Dog: мама смотрит поединки и делает прогнозы. Недавно сделала разбор соперника

Чемпион промоушена Top Dog российский боец Наим Давудов рассказал об отношении матери к его работе.

«Мама, да, смотрит, и даже прогнозы делает. Недавно сделала на две-три минуты разбор предстоящего соперника. Смотрит поединки в повторах. С головой находится в этой теме. Слышал от неё инициативу даже побывать на турнире. А ещё жена и мама стараются давать советы. Не знаю, насколько они профессиональные, но со стороны подсказывают. И даже сестрёнки смотрят бои. Варятся во всей этой движухе», — сказал Наим Давудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На турнире Top Dog 32 Давудов сразится с соотечественником Магомедом Магомедовым.