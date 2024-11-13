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Чемпион Top Dog Самурай рассказал о своём отношении к трэш-току

Чемпион Top Dog Самурай рассказал о своём отношении к трэш-току
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Чемпион промоушена Top Dog, российский боец Наим Давудов рассказал о своём отношении к трэш-току в единоборствах.

«Сейчас трэш-ток – это оскорбления. А я никого и никогда не оскорблял. Для меня примером в трэш-токе является Мохаммед Али. Подколоть, но не задеть личные качества, не оскорбить. Такие негативные моменты я не поддерживаю. А если говорить красиво, не задевать достоинство человека, то это вполне приемлемо», — сказал Наим Давудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 16 ноября на турнире Top Dog 32 Давудов сразится с соотечественником Магомедом Магомедовым.

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