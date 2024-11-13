Чемпион Top Dog Самурай рассказал о своём отношении к трэш-току
Поделиться
Чемпион промоушена Top Dog, российский боец Наим Давудов рассказал о своём отношении к трэш-току в единоборствах.
«Сейчас трэш-ток – это оскорбления. А я никого и никогда не оскорблял. Для меня примером в трэш-токе является Мохаммед Али. Подколоть, но не задеть личные качества, не оскорбить. Такие негативные моменты я не поддерживаю. А если говорить красиво, не задевать достоинство человека, то это вполне приемлемо», — сказал Наим Давудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, 16 ноября на турнире Top Dog 32 Давудов сразится с соотечественником Магомедом Магомедовым.
Комментарии
- 13 ноября 2024
-
17:14
-
16:30
-
16:05
-
15:54
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:30
-
14:23
-
13:30
-
12:41
-
12:00
-
11:52
-
11:32
-
10:55
-
10:36
-
10:01
-
09:55
-
09:40
-
08:30
-
00:54
-
00:08
-
00:02
- 12 ноября 2024
-
23:48
-
23:07
-
22:23
-
21:46
-
21:20
-
20:42
-
20:06
-
19:23
-
19:03
-
18:24
-
17:54