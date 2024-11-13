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Шлеменко и Токов проведут реванш 14 декабря на турнире RCC 21

Шлеменко и Токов проведут реванш 14 декабря на турнире RCC 21
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Именитые российские средневесы Александр Шлеменко (65-15) и Анатолий Токов (32-3) проведут реванш, который состоится 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в октябре 2018 года на Bellator 208 и завершился победой Токова единогласным судейским решением.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире ACA 174 в апреле, Токов победил единогласным решением соотечественника Шарафа Давлатмуродова. Шлеменко в июне на SFC 10 победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Миллендера.

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