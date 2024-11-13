«Он истёк кровью, а меня выгнали». Американский боксёр — о спарринге с Джейком Полом

Американский полутяжеловес Кэлвин Хендерсон, спарринговавший с Джейком Полом, рассказал о работе со звездой в зале.

«Пол дрался с Томми Фьюри, и его команда считала, что Фьюри будет оставаться на дистанции и драться в любительской манере. Они хотели, чтобы я подражал этому стилю. Я делал это, но затем все в лагере мне сказали: «Нам нужно, чтобы ты надавил на него, мужик. Сделай это».

Я пошёл на него и отпустил руки. Он опубликовал этот спарринг, он истёк кровью. И это был последний раз, когда я спарринговал с мистером Полом. Они отправили меня домой! Меня выгнали и сказали, что больше не нуждаются в моих услугах», — приводит слова Хендерсона издание The Sun.