Майк Тайсон: мне не нужна старая версия себя, чтобы победить Пола

Легендарный 58-летний чемпион прошлых лет Майк Тайсон считает, что ему не нужно входить в свой старый пугающий всех образ «железного Майка», чтобы одержать победу над популярным блогером Джейком Полом.

«Знаешь, на данном этапе моей жизни мне не нужен этот парень [версия молодого и агрессивного Майка Тайсона времён 1980-х годов), чтобы надрать задницу этому парню. Мне этот парень не нравится. Мне больше не нужно, чтобы этот парень был в моей жизни. Даже для боя. Для него больше нет места в моей жизни, ни в какой ситуации», — приводит слова Тайсона worldboxingnews.

Напомним, бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США), где они возглавят боксёрское шоу восьмираундовым рейтинговым поединком.