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Фанаты просят Майка Тайсона отказаться от боя с Полом после увиденной открытой тренировки

Фанаты просят Майка Тайсона отказаться от боя с Полом после увиденной открытой тренировки
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Фанаты легендарного Майка Тайсона обрушились многочисленными комментариями под опубликованным видео открытой тренировки Тайсона перед боем с Джейком Полом на странице промоутерской компании Most Valuable Promotions в социальных сетях, где Железный Майк продемонстрировал свои сегодняшние боевые навыки.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Один из них сказал: «Я посмотрел полную видеозапись открытой тренировки. Он выглядит хорошо для своих 58 лет, но, если игнорировать возраст и судить только о том, как он выглядит для предстоящего боксёрского поединка, это, конечно, ужасно».

Другой добавил: «После просмотра они должны были отстранить Майка Тайсона от боя».

Третий заявил: «Если с Майком что-то случится, Джейк Пол никогда не будет прощён. Уходи сейчас же, Майк!»

Напомним, бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США).

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