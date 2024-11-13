Фанаты просят Майка Тайсона отказаться от боя с Полом после увиденной открытой тренировки

Фанаты легендарного Майка Тайсона обрушились многочисленными комментариями под опубликованным видео открытой тренировки Тайсона перед боем с Джейком Полом на странице промоутерской компании Most Valuable Promotions в социальных сетях, где Железный Майк продемонстрировал свои сегодняшние боевые навыки.

Один из них сказал: «Я посмотрел полную видеозапись открытой тренировки. Он выглядит хорошо для своих 58 лет, но, если игнорировать возраст и судить только о том, как он выглядит для предстоящего боксёрского поединка, это, конечно, ужасно».

Другой добавил: «После просмотра они должны были отстранить Майка Тайсона от боя».

Третий заявил: «Если с Майком что-то случится, Джейк Пол никогда не будет прощён. Уходи сейчас же, Майк!»

Напомним, бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США).