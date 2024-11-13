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44-летний Гильермо Ригондо успешно вернулся на ринг после длительного простоя

44-летний Гильермо Ригондо успешно вернулся на ринг после длительного простоя
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Вчера, 12 ноября, в Майами (США) после длительного простоя вне ринга 44-летний бывший чемпион мира во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо (23-3, 16 КО) успешно вернулся на ринг, одержав победу нокаутом в первом раунде над 33-летним доминиканцем Даннисом Ариасом (20-3, 17 KO).

Напомним, Ригондо свой предыдущий поединок проводил в июне 2023 года, где победил нокаутом в седьмом раунде пуэрториканца Чарли Клементе-Андино. Но первое поражение в карьере Ригондо случилось в декабре 2017 года, когда он досрочно уступил Василию Ломаченко, не выйдя из своего угла после шестого раунда поединка.

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