Алекс Перейра согласен подраться с Джоном Джонсом за титул BMF

Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра согласен провести бой против действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса за пояс BMF. Об этом Перейра сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Шама, брат мой! Давай заставим их ждать!» — написал Перейра под изображением президента UFC Даны Уайта с поясом BMF.

Дана Уайт с поясом BMF Фото: Скриншот из социальной сети Алекса Перейры

Стоит отметить, что ранее Джонс заявил, что после боя со Стипе Миочичем планирует бросить вызов Перейре и провести с ним супербой.

Бой между Джонсом и Миочичем состоится 16 ноября в Нью-Йорке на арене знаменитого «Мэдисон Сквер Гарден», где они возглавят турнир UFC 309.