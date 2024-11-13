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Алекс Перейра согласен подраться с Джоном Джонсом за титул BMF

Алекс Перейра согласен подраться с Джоном Джонсом за титул BMF
Алекс Перейра
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра согласен провести бой против действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса за пояс BMF. Об этом Перейра сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Шама, брат мой! Давай заставим их ждать!» — написал Перейра под изображением президента UFC Даны Уайта с поясом BMF.

Дана Уайт с поясом BMF

Дана Уайт с поясом BMF

Фото: Скриншот из социальной сети Алекса Перейры

Стоит отметить, что ранее Джонс заявил, что после боя со Стипе Миочичем планирует бросить вызов Перейре и провести с ним супербой.

Бой между Джонсом и Миочичем состоится 16 ноября в Нью-Йорке на арене знаменитого «Мэдисон Сквер Гарден», где они возглавят турнир UFC 309.

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