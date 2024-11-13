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Видео: Сергей Павлович сбил тренировочную грушу перед боем с Жаирзиньо Розенстрайком

Видео: Сергей Павлович сбил тренировочную грушу перед боем с Жаирзиньо Розенстрайком
Сергей Павлович
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Один из ведущих тяжеловесов UFC, 32-летний россиянин Сергей Павлович усердно готовится к предстоящему поединку против суринамского нокаутёра Жаирзиньо Розенстрайка, с которым сразится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

Напомним, Павлович свой предыдущий поединок проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от своего соотечественника Александра Волкова. Это поражение стало для него вторым подряд.

Что касается Розенстрайка, то он свой последний бой провёл в августе 2024 года и победил там раздельным решением судей австралийца Тая Туивасу.

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