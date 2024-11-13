Российские кикбоксёры впервые с 2019 года выступят под национальным флагом на ЧМ

С 18 по 22 ноября в Аликанте (Испания) пройдёт первенство и чемпионат мира по кикбоксингу World Kickboxing Federation (WKF), где примут участие 32 российских спортсмена, а всего заявилось более 1000 бойцов из 56 стран мира.

На этом чемпионате впервые за последние пять лет российские бойцы смогут выступить под своим флагом и гимном. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации кикбоксинга.

Ещё до начала проведения специальной военной операции на Украине ВАДА на четыре года лишило статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), и бойцы длительное время выступали под нейтральным флагом.