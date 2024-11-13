Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российские кикбоксёры впервые с 2019 года выступят под национальным флагом на ЧМ

Российские кикбоксёры впервые с 2019 года выступят под национальным флагом на ЧМ
Комментарии

С 18 по 22 ноября в Аликанте (Испания) пройдёт первенство и чемпионат мира по кикбоксингу World Kickboxing Federation (WKF), где примут участие 32 российских спортсмена, а всего заявилось более 1000 бойцов из 56 стран мира.

На этом чемпионате впервые за последние пять лет российские бойцы смогут выступить под своим флагом и гимном. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации кикбоксинга.

Ещё до начала проведения специальной военной операции на Украине ВАДА на четыре года лишило статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), и бойцы длительное время выступали под нейтральным флагом.

Материалы по теме
Алекс Перейра согласен подраться с Джоном Джонсом за титул BMF
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android